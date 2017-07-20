Минфин США оштрафовал ExxonMobil на $2 млн за нарушение антироссийских санкций

Минфин США оштрафовал американскую нефтяную компанию ExxonMobil на два миллиона долларов за нарушение санкций против РФ.
— Отдел по контролю над иностранными активами Минфина США наложил штраф на ExxonMobil в размере $2 млн, — говорится в сообщении американского ведомства.
Также указано, что нарушенные санкции были введены в связи с ситуацией на Украине.
Минфин США заявил, что в мае 2014 года руководство американских дочерних компаний ExxonMobil вело бизнес с лицами из санкционного списка. По информации ведомства, было подписано восемь документов по нефтегазовым проектам в РФ.
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