Охотник застрелил сына известного льва Сесила

Сотрудники Национального парка "Хуэндж" нашли тело хищника с помощью его электронного ошейника.

Шестилетнего льва Ксанду убил профессиональный охотник Ричард Кук, который ранее застрелил его брата. Как сообщает портал TMZ, погибший хищник является сыном знаменитого льва Сесила, который также скончался от рук человека.

Мёртвого Ксанду нашли сотрудники Национального парка "Хуэндж" благодаря электронному ошейнику.

— Мы не можем поверить, что спустя два года после смерти Сесила его старший сын Ксанду встретил ту же судьбу. Когда уже, наконец, львы Национального парка "Хуэндж" смогут спокойно жить свободной и дикой жизнью? — говорится в пресс-релизе заповедника.

В 2015 году американский дантист Уолтер Джеймс Палмер застрелил одного из самых старых и известных львов Африки — Сесила, по этому поводу в СМИ разгорелся скандал. Из-за этого инцидента врачу пришлось закрыть свою клинику.