В Испании убили и сожгли гражданку России

По данным следствия, преступник убил женщину, а потом поджёг квартиру с телом, чтобы скрыть улики.

Испанская полиция сообщила о гибели 32-летней российской гражданки в Валенсии. Как сообщает издание El Mundo со ссылкой на правоохранительные органы, тело женщины было обнаружено на месте пожара. Однако после проведения медицинской экспертизы выяснилось, что россиянка была убита. На её голове зафиксированы многочисленные травмы.

Сообщается, что подозреваемый в убийстве россиянки уже задержан. По предположению полиции, он же поджёг квартиру женщины, чтобы скрыть следы преступления. Расследование продолжается.

Как уточняет издание, у женщины остался семилетний сын.