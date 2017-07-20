Новый Nokia 3310 vs старый. Миф о неубиваемости модели развеяли с помощью пресса

Автор ютуб-канала Hydraulic Press Channel продемонстрировал, в какой версии телефон более крепкий.

Телефон Nokia 3310 всё-таки возможно сломать, но для этого потребуется гидравлический пресс. Автор ютуб-канала Hydraulic Press Channel решил сравнить новую и старую версию модели и выяснить, какая из них может похвастаться максимальной прочностью.

Мужчина закрепил мобильные устройства на разных частях пресса друг напротив друга, чтобы при запуске пресса увидеть, какой телефон пострадает больше.

Результат эксперимента показал, что обе версии ранее считающегося неубиваемым Nokia 3310 сильно повреждены, однако в сравнении более крепкой оказалась новая версия 2017 года. Телефон в старой комплектации, который уже стал легендой и героем множества мемов, был выпущен в конце 2000 года.