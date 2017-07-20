Декларации Тимошенко за два года проверят из-за заявления Генпрокуратуры Украины

Решение было принято на заседании Национального агентства по предотвращению коррупции на Украине (НАПК).

НАПК проведёт полную проверку деклараций лидера фракции "Батьковщина" в Верховной раде Юлии Тимошенко за 2015 и 2016 годы.

— Соответствующее решение было принято в четверг на заседании агентства. Полная проверка деклараций Тимошенко будет проведена на основании информации Генеральной прокуратуры Украины, — говорится в сообщении агентства по предотвращению коррупции.

Проверка длится 60 дней со дня принятия решения, по необходимости её могут продлить на срок до 30 дней.

По данным реестра электронных деклараций, Тимошенко указала в 2015 году, что имеет наличными 318 тысяч гривен и 485,9 тыс. на банковском счёте.