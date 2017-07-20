Учёные выяснили, что коровы могут спасти человечество от ВИЧ

Им была введена инъекция "муляжей" вируса, из-за которой иммунитет начал выработать антитела, способные нейтрализовать 96% разновидностей болезни.

Американские учёные из Исследовательского института Скриппса в Ла-Хойе провели исследования, которые показали, что коровы могут спасти человечество от вируса иммунодефицита. В опубликованной в журнале Nature статье сообщается о том, что животным была введена инъекция "муляжей" ВИЧ, из-за которой их иммунитет начал выработать набор антител, способный нейтрализовать 96% разновидностей вируса.

По словам Дэнниса Бёртона, коровам требовалось очень мало времени для производства универсальных антител. Специалист отметил, что ранее проведённые на мышах и обезьянах эксперименты не дали никаких результатов, поэтому учёные пытались найти новые методы создания вакцины.

Учёные выращивали в организме коров антитела на протяжении года и сделали большой шаг на пути к разработке вакцины от ВИЧ. По их мнению, иммунитет телят лучше справлялся с этой задачей, чем организм людей по причине непохожести на человеческую иммунную систему, а также потому, что коровы постоянно борются с инфекциями при переваривании пищи.

В ближайших планах учёных — проведение экспериментов, которые помогут понять, как можно заставить иммунитет человека работать также. Помимо этого специалисты намерены провести исследования и выяснить, каким образом антитела коров можно сделать безопасными для использования в медицине.