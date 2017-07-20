Меркель считает необходимым ужесточение политики Германии в отношении Турции

Охлаждение в отношениях двух стран началось после отказа немецкой стороны выдать Турции военных, причастных, по мнению Анкары, к попытке госпереворота в июле прошлого года.

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за необходимость изменить политику Берлина в отношении Турции. Об этом написал в своём "твиттере" её пресс-секретарь Штефан Зайберт.

— Меры против Турции, анонсированные министром иностранных дел, необходимы и неизбежны, — процитировал он госпожу Меркель.

Kanzlerin #Merkel:"Die vom Außenminister vorgestellten Maßnahmen ggü. der Türkei sind angesichts der Entwicklung notwendig und unabdingbar." — Steffen Seibert (@RegSprecher) 20 июля 2017 г.

Ранее об ужесточении политики Берлина по отношению к Анкаре заявлял и глава немецкого МИД Зигмар Габриэль. Речь шла, в частности, о возможном сокращении инвестиций в Турцию.

— Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами, — считает министр.

Напомним, охлаждение в отношениях двух стран началось после отказа немецкой стороны выдать Турции военных, причастных, по мнению Анкары, к попытке госпереворота в июле прошлого года. После этого Турция заявила о своём решении закрыть авиабазу Инджирлик для посещения немецкими депутатами. Кроме того, стороны неоднократно срывали двусторонние контакты.