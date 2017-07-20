В жестокой расправе над россиянкой в Валенсии подозревают её любовника

Предполагаемый убийца был задержан во время прогулки с семилетним сыном убитой женщины.

По подозрению в жестоком убийстве россиянки в испанской Валенсии задержан любовник женщины. Об этом сообщает портал Las Provincias со ссылкой на местные правоохранительные органы. Как уточнили следователи, 32-летняя Ирина Г. была убита множеством ударов тупым предметом по голове, после чего убийца поджёг квартиру, вероятно, чтобы скрыть следы преступления.

Сообщается, что пожарных вызвал сосед убитой. Он услышал как громко мяукала кошка Ирины, а когда решил проверить в чём дело, увидел дым, исходящий из квартиры женщины. Пожарные оперативно прибыли на место вызова и справились с огнём, они же и обнаружили тело женщины на кровати.

Как ранее сообщал Лайф, российская гражданка была убита и сожжена в своей квартире в Валенсии. Подозреваемый был оперативно задержан, ведётся следствие.