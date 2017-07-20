На Украине во время взрыва инженерного боеприпаса пострадало восемь солдат

Четверо пострадавших доставлены в днепропетровский военный госпиталь, трое – в областную больницу и ещё один – в госпиталь села Черкасское.

На Украине во время взрыва инженерного боеприпаса в Днепропетровской области пострадали восемь солдат.

— Во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих, — говорится в сообщении оперативного командования "Восток" вооруженных сил Украины на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, все пострадавшие госпитализированы.