На Украине во время взрыва инженерного боеприпаса пострадало восемь солдат

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На Украине во время взрыва инженерного боеприпаса пострадало восемь солдат

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Фото: ©РИА Новости/Стрингер

Четверо пострадавших доставлены в днепропетровский военный госпиталь, трое – в областную больницу и ещё один – в госпиталь села Черкасское.

На Украине во время взрыва инженерного боеприпаса в Днепропетровской области пострадали восемь солдат.

— Во время проведения соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне получили травмы восемь военнослужащих, — говорится в сообщении оперативного командования "Восток" вооруженных сил Украины на странице в "Фейсбуке".

Отмечается, все пострадавшие госпитализированы.

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