Владимир Путин одобрил позицию Израиля по сохранению памятников советским воинам

Президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что Москва благодарна тем, кто в Израиле даёт верные исторические оценки событиями Второй мировой войны, а также людям, осуждающим снос памятников советским солдатам в Восточной Европе.

— Мы благодарны тем, кто в Израиле даёт правильные исторические оценки всем этим событиям, осуждает снос памятников советским солдатам, — подчеркнул Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда 17 июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. В соответствии с документом предусмотрен снос советских памятников на территории страны.

Отметим, что в кнессете Израиля было принято обращение в связи с этим решением. Документ называется "Задачи по сохранению исторической памяти во Второй мировой войне".