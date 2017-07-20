Индиец играл на гитаре во время семичасовой операции на мозге

Об этом мужчину попросили сами хирурги, чтобы понимать, успешно ли проходит хирургическое вмешательство.

В Индии 37-летний Абхишек Прасад играл на гитаре во время семичасовой операции на мозге, а хирурги пыталась избавить мужчину от неврологического расстройства. Как сообщает Daily Mail, музыкант обратился к специалистам после того, как его перестали слушаться пальцы и он уже не мог свободно играть на гитаре.

Выяснилось, что именно врачи попросили пациента взять инструмент, чтобы понимать, успешно ли проходит хирургическое вмешательство.

— На протяжении всей операции Абхишек был в сознании и играл на гитаре, — заявил доктор Шаран Шринивасан. — Это было очень важно для врачей, чтобы они понимали, где именно находится проблема.

— К концу операции мои пальцы играли на все 100% и я мог ими двигать так, как раньше, — поделился впечатлениями пациент.