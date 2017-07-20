"No comments". Сын Кличко не говорит по-украински

17-летний Егор-Даниэль учится в Майами (штат Флорида) и уже настолько отвык от родного языка, что не смог на нём даже объясниться.

Как оказалось, старший сын украинского боксёра, мэра Киева Виталия Кличко не знает украинского языка. Это выяснили журналисты телеканала ТСН, которые попытались взять интервью у 17-летнего Егора-Даниэля. На вопросы о своей жизни молодой человек отвечал фразой No comments и лишь раз вымученно произнёс слово "извините", после чего сбежал от сотрудников СМИ.

Из открытых источников известно, что Егор-Даниэль родился в Лос-Анджелесе и первые годы жизни провёл в США, периодически приезжая в Киев. Затем он вместе с мамой и младшим братом переехал в Германию и учился в международной школе в Гамбурге вместе с детьми Тиля Швайгера и другими звёздными отпрысками. Несколько лет назад юноша поступил в колледж Ransom Everglades School, который находится в Майами, на самом берегу Атлантического океана.

В своих интервью Кличко не раз утверждал, что его старший сын регулярно бывает на Украине, однако язык, судя по всему, тот совершенно позабыл.