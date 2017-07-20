"No comments". Сын Кличко не говорит по-украински

Как оказалось, старший сын украинского боксёра, мэра Киева Виталия Кличко не знает украинского языка. Это выяснили журналисты телеканала ТСН, которые попытались взять интервью у 17-летнего Егора-Даниэля. На вопросы о своей жизни молодой человек отвечал фразой No comments и лишь раз вымученно произнёс слово "извините", после чего сбежал от сотрудников СМИ.
Из открытых источников известно, что Егор-Даниэль родился в Лос-Анджелесе и первые годы жизни провёл в США, периодически приезжая в Киев. Затем он вместе с мамой и младшим братом переехал в Германию и учился в международной школе в Гамбурге вместе с детьми Тиля Швайгера и другими звёздными отпрысками. Несколько лет назад юноша поступил в колледж Ransom Everglades School, который находится в Майами, на самом берегу Атлантического океана.
В своих интервью Кличко не раз утверждал, что его старший сын регулярно бывает на Украине, однако язык, судя по всему, тот совершенно позабыл.
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