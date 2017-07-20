Путин: Я осуждаю любые проявления радикализма

Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по межнациональным отношениям в Йошкар-Оле.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что он осуждает проявления радикализма — в том числе во время избирательных кампаний. Об этом глава государства сказал, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям в столице Республики Марий Эл.

— Я осуждаю любые проявления радикализма, применительно к чему бы они ни звучали. Конечно, это и применительно к различным избирательным кампаниям любого уровня, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Лайф писал о том, что в рамках заседания Владимир Путин заявил о недопустимости заставлять людей учить неродной язык.