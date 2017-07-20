Европол сообщил о закрытии двух крупнейших сайтов с наркотиками в Даркнете

На ресурсах AlphaBay и Hansa предлагалось более 350 тысяч позиций нелегальных товаров.

Европол сообщил о плодотворном сотрудничестве спецслужб нескольких стран, которое привело к закрытию сайтов AlphaBay и Hansa, торгующих наркотиками в Даркнете. В спецоперации приняли участие ФБР, американское Управление по борьбе с наркотиками и Национальная полиция Нидерландов при поддержке Европола.

На закрытых сайтах пользователям браузера Tor предлагалось более 350 тысяч позиций нелегальных товаров. Согласно информации спецслужб, на AlphaBay закупало более 400 тысяч человек и предоставляли свои услуги 40 тысяч поставщиков.

Администратором этого ресурса оказался гражданин Канады Александр Каз, живущий в Таиланде. Его арестовали 5 июля. Спустя несколько дней он совершил самоубийство в тюремной камере.