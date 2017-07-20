Инцидент произошёл в посёлке Трудовские, когда там находился с визитом первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

В ДНР сообщили об обстреле беспилотника ОБСЕ украинскими силовиками. На момент обстрела в Петровском районе Донецка находился Александр Хуг, первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине.

— Украинские силовики в нарушении договорённостей открыли огонь по беспилотному летательному аппарату ОБСЕ в момент патрулирования Александром Хугом посёлка Трудовские. Данный факт был зафиксирован представителями СЦКК. Все подразделения ДНР в этом районе были проинформированы о запуске БЛА, им были отданы приказы не открывать огонь, — заявил представитель Донецкой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации.

Посёлок Трудовские расположен на линии соприкосновения. Обстрел начался вечером 19 июля и продолжился до утра 20 июля. Три жителя получили ранения.