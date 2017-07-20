Не королевское это дело. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Германии катали тесто

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Не королевское это дело. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Германии катали тесто

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Паре предложили приготовить распространённый в южной части страны крендель, который немцы называют "брецель".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своего визита в Германию продемонстрировали, что готовы совершенствоваться в кулинарном деле. Как сообщает Daily Mail, супругам предложили приготовить немецкий крендель, который в стране называют "брецель".

На кадрах ролика видно, что у принца и герцогини Кембриджской катать тесто не очень получилось, однако сам процесс пару повеселил.

После кулинарного мастер-класса они приняли участие в соревновании по гребле в составе команд. Победу одержала команда Уильяма. По словам Кейт, она очень хотела обогнать мужа, но, несмотря на наличие профессионального пловца в её группе, ей это не удалось.

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