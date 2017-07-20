Не королевское это дело. Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Германии катали тесто

Паре предложили приготовить распространённый в южной части страны крендель, который немцы называют "брецель".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время своего визита в Германию продемонстрировали, что готовы совершенствоваться в кулинарном деле. Как сообщает Daily Mail, супругам предложили приготовить немецкий крендель, который в стране называют "брецель".

Kneads a little work: the Duke and Duchess of Cambridge try to make pretzels in Germany before a boat race https://t.co/t27ngkNNMM pic.twitter.com/QsrMKs0bgJ — BBC News (UK) (@BBCNews) 20 июля 2017 г.

На кадрах ролика видно, что у принца и герцогини Кембриджской катать тесто не очень получилось, однако сам процесс пару повеселил.

После кулинарного мастер-класса они приняли участие в соревновании по гребле в составе команд. Победу одержала команда Уильяма. По словам Кейт, она очень хотела обогнать мужа, но, несмотря на наличие профессионального пловца в её группе, ей это не удалось.