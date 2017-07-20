Шестеро подростков из сборной Бурунди по робототехнике пропали без вести в США

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении молодых людей и девушек, приехавших из Восточной Африки, поделиться информацией.

Полицейские разыскивают шестерых подростков из Бурунди, которые пропали по пути на международные соревнования по робототехнике в США, передаёт издание Rappler. Делегация исчезла ещё во вторник, однако известно об этом стало только сегодня, поскольку шериф американского города Спокана, штат Вашингтон, распорядился обратиться с призывом к гражданам в соцсетях. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, поделиться информацией.

Возраст пропавших — от 15 до 18 лет, четверо из них — молодые люди, и две — девушки. По предварительным данным, часть из них были замечены при пересечении границы с Канадой, однако подтверждения этой информации пока нет.

Вся информация выясняется.