Шестеро подростков из сборной Бурунди по робототехнике пропали без вести в США

Полицейские разыскивают шестерых подростков из Бурунди, которые пропали по пути на международные соревнования по робототехнике в США, передаёт издание Rappler. Делегация исчезла ещё во вторник, однако известно об этом стало только сегодня, поскольку шериф американского города Спокана, штат Вашингтон, распорядился обратиться с призывом к гражданам в соцсетях. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, поделиться информацией.
They went missing 7/18. Have info? Call #MPD at 202-727-9099/ text 50411. Photos can be found here: https://t.co/Z9xbN2gtNp #MissingPerson pic.twitter.com/hg1bfbGwtd— DC Police Department (@DCPoliceDept) 20 июля 2017 г.
Возраст пропавших — от 15 до 18 лет, четверо из них — молодые люди, и две — девушки. По предварительным данным, часть из них были замечены при пересечении границы с Канадой, однако подтверждения этой информации пока нет.
Вся информация выясняется.
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