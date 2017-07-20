СМИ: У Трампа возникли разногласия с советниками по России

Отмечается, что отношения обострились после двусторонней встречи главы Белого дома с Путиным.

У президента США Дональда Трампа возникли разногласия с его советниками по России. Об этом пишет агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

Встреча Путина и Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге была названа красной тряпкой для советников.

— Это стало красной тряпкой для советников, которые и так уже были обеспокоены склонностью президента нарушать протокол и продвигать российскую тематику, — говорится в публикации.

Первая встреча президентов России и США состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30 минут политики беседовали больше двух часов. Путин и Трамп заявили, что остались довольны итогами переговоров.