No english. Первую леди Японии заподозрили в нежелании общаться с Трампом

Во время ужина в рамках саммита G20 супруга японского премьера не сказала ни слова американскому лидеру, который был уверен, что она просто не знает английского.

Супругу премьер-министра Японии Акиэ Абэ заподозрили в нежелании общаться с президентом США Дональдом Трампом во время ужина в рамках саммита G20 в Гамбурге. Как сообщает The Independent, первая леди Японии могла притвориться, что не знает английский язык.

Такой вывод журналисты сделали после того, как американский лидер заявил в интервью The New York Times, что супруга Синдзо Абэ "потрясающая женщина", но не знает ни по-английски даже слова "привет", так как на протяжении всего вечера она молчала.

Однако выяснилось, что это совсем не так: жена японского премьера прекрасно владеет английским языком, в чём можно убедиться, посмотрев её выступление на одном из симпозиумов.