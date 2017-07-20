Путин передал врио главы Марий Эл "папочку с жалобами" жителей региона

Глава государства призвал Александра Евстифеева обратить внимание на ситуацию с добровольно-принудительной покупкой учебников, а также на вопрос расселения из ветхого и аварийного жилья.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Марий Эл призвал врио главы региона Александра Евстифеева обратить внимание на обращения и жалобы жителей республики.

— Я вам привёз папочку с замечаниями людей, которые здесь живут и очень надеются на то, что и федеральные органы власти, и вы на это внимание обратите, — сказал глава государства.

В числе таких вопросов ситуация с добровольно-принудительной покупкой учебников в школе.

— Вот добровольно-принудительная покупка школьных учебников, она недопустима. И вот эта программа "Подари учебник школе" и т.д. — это если делается, то делается исключительно добровольно. Но судя по тому, что люди пишут, там не совсем добровольно. Вот на это прошу обратить внимание, — обратился к врио главы региона Путин.