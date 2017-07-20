В полиции Лос-Анджелеса подтвердили смерть Честера Беннингтона

Ранее СМИ сообщили, что вокалист Linkin Park повесился в своём доме в Палос Вердесе.

Коронер (следователь, ведущий дело о смерти. — Прим. ред.) округа Лос-Анджелес подтвердил известия о смерти рок-музыканта Честера Беннингтона, передаёт AP.

BREAKING: Linkin Park singer Chester Bennington dies at 41, Los Angeles County coroner says. — The Associated Press (@AP) 20 июля 2017 г.

О подробностях случившегося пока не сообщается. Известно, что кумир целого поколения любителей тяжелой музыки свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.

Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в американском штате Аризона. Входил в состав групп Grey Daze и Stone Temple Pilots, но стал по-настоящему известен как вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise. Музыкант снялся в нескольких голливудских фильмах. В "Пиле 3D" героя Беннингтона жестоко убили. У него остались шестеро детей.