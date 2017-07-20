Суд вынес решение об освобождении О. Джей Симпсона

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Суд вынес решение об освобождении О. Джей Симпсона

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О. Джей Симпсон. Фото: ©  Sholeh Moll/Nevada Department of Transportation/Handout via REUTERS

В настоящее время американский актёр и спортсмен отбывает наказание в тюрьме Лавлок в штате Невада.

Суд вынес решение об условно-досрочном освобождении для актёра и профессионального игрока в американский футбол О. Джея Симпсона. По данным Sports Center, на свободу он может выйти уже 1 октября.

<p>Фото: © Sholeh Moll/Nevada Department of Transportation/Handout via REUTERS</p>

Напомним, в сентябре 2007 года Симпсон вместе с друзьями ворвался в номер одной из гостиниц Лас-Вегаса к торговцу спортивными трофеями и силой отобрал ранее принадлежавшие ему кубки. Год спустя суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 33 лет тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения в 2017 году.

Как ранее сообщал Лайф, сразу после освобождения Симпсон планирует приступить к съёмкам реалити-шоу.

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