Захаров взял бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина

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Захаров взял бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Ранее Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золото мирового первенства в синхронных прыжках в воду.

Российский спортсмен Илья Захаров завоевал бронзу (505,90 балла) в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште.

Золото в дисциплине взял китайский спортсмен Се Сыи (547,10), на втором месте расположился немец Патрик Хаусдинг (526,15).

Напомним, ранее Илья Захаров и Евгений Кузнецов одержали победу в соревновании по синхронным прыжкам в воду.

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