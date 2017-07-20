Захаров взял бронзу ЧМ в прыжках в воду с трамплина

Ранее Илья Захаров и Евгений Кузнецов завоевали золото мирового первенства в синхронных прыжках в воду.

Российский спортсмен Илья Захаров завоевал бронзу (505,90 балла) в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате мира в Будапеште.

Золото в дисциплине взял китайский спортсмен Се Сыи (547,10), на втором месте расположился немец Патрик Хаусдинг (526,15).

Напомним, ранее Илья Захаров и Евгений Кузнецов одержали победу в соревновании по синхронным прыжкам в воду.