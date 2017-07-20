"Моё сердце разбито". Сооснователь Linkin Park подтвердил смерть Честера

В ближайшее время рок-группа намерена опубликовать официальное заявление о случившемся.

Один из основателей рок-группы Linkin Park, вокалист, гитарист и клавишник Майк Шинода подтвердил, что солист коллектива Честер Беннингтон совершил самоубийство.

— Я шокирован, моё сердце разбито, но это правда. Мы опубликуем официальное заявление, как только оно будет готово, — написал музыкант в "Твиттере".

Напомним, солист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой. Полиция Лос-Анджелеса эту информацию подтвердила. Известно, что 41-летний музыкант свёл счёты с жизнью в день рождения своего друга, фронтмена группы Soundgarden, Криса Корнелла. Крис покончил с собой в мае этого года.