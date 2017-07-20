Юридический комитет сената одобрил кандидатуру Кристофера Рэя на пост главы ФБР

Позже предстоит полноценное голосование верхней палаты конгресса США по утверждению кандидата.

Юридический комитет сената единогласно одобрил кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора ФБР.

JUST IN: Senate Judiciary Committee approves FBI nominee Christopher Wray https://t.co/1fehtPuGEr pic.twitter.com/AXVpm9guCt — Bloomberg Politics (@bpolitics) 20 июля 2017 г.

Как сообщал ранее Лайф, Рэй в прошлом занимал пост помощника генпрокурора. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как человека "с безупречными рекомендациями".

Напомним, глава государства уволил Джеймса Коми с поста директора ведомства, который, по словам Трампа, не мог осуществлять эффективного руководства.