Юридический комитет сената одобрил кандидатуру Кристофера Рэя на пост главы ФБР

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Юридический комитет сената одобрил кандидатуру Кристофера Рэя на пост главы ФБР

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 Фото: ©REUTERS/Carlos Barria

Позже предстоит полноценное голосование верхней палаты конгресса США по утверждению кандидата.

Юридический комитет сената единогласно одобрил кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора ФБР.

Как сообщал ранее Лайф, Рэй в прошлом занимал пост помощника генпрокурора. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как человека "с безупречными рекомендациями".

Напомним, глава государства уволил Джеймса Коми с поста директора ведомства, который, по словам Трампа, не мог осуществлять эффективного руководства.

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