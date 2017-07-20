Юридический комитет сената одобрил кандидатуру Кристофера Рэя на пост главы ФБР

Юридический комитет сената единогласно одобрил кандидатуру Кристофера Рэя на пост директора ФБР.
JUST IN: Senate Judiciary Committee approves FBI nominee Christopher Wray https://t.co/1fehtPuGEr pic.twitter.com/AXVpm9guCt— Bloomberg Politics (@bpolitics) 20 июля 2017 г.
Как сообщал ранее Лайф, Рэй в прошлом занимал пост помощника генпрокурора. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал его как человека "с безупречными рекомендациями".
Напомним, глава государства уволил Джеймса Коми с поста директора ведомства, который, по словам Трампа, не мог осуществлять эффективного руководства.
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