ExxonMobil оспорит решение Минфина США о штрафе за нарушение санкций против РФ

Компания ExxonMobil оспорит решение Минфина США о штрафе за нарушение антироссийских санкций в 2014 году. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, по утверждению ведомства, дочерние компании нефтятного гиганта в 2014 году вели совместную деятельность с лицами из санкционного списка.
— Отдел контроля за иностранными активами Минфина США добивается привести в исполнение новое толкование исполнительного указа, которое противоречит чёткому и определённому руководству со стороны Белого дома и министерства, выпущенному ранее и всё ещё доступному, — говорится в обращении компании к суду.
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