ExxonMobil оспорит решение Минфина США о штрафе за нарушение санкций против РФ

В корпорации заявили, что решение ведомства противоречит руководству Белого дома, которое действует до сих пор.

Компания ExxonMobil оспорит решение Минфина США о штрафе за нарушение антироссийских санкций в 2014 году. Об этом сообщает Reuters.

Напомним, по утверждению ведомства, дочерние компании нефтятного гиганта в 2014 году вели совместную деятельность с лицами из санкционного списка.

— Отдел контроля за иностранными активами Минфина США добивается привести в исполнение новое толкование исполнительного указа, которое противоречит чёткому и определённому руководству со стороны Белого дома и министерства, выпущенному ранее и всё ещё доступному, — говорится в обращении компании к суду.