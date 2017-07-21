NY Times: США полностью сняли запрет на провоз ноутбуков в самолётах

Первоначально он применялся к 10 крупным международным аэропортам в арабских странах.

США полностью отменили запрет на пронос ноутбуков и других крупных электронных устройств в салоны самолётов, совершающих рейсы в Соединённые Штаты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Министерства национальной безопасности.

По данным СМИ, американские власти пришли к выводу, что авиакомпании, летающие в США, и крупные аэропорты усилили меры безопасности, в том числе в вопросе проверки электроники.

Напомним, запрет был введён американскими властями в марте текущего года, первоначально он применялся к 10 крупным аэропортам в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Марокко, Катаре.