NY Times: США полностью сняли запрет на провоз ноутбуков в самолётах

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NY Times: США полностью сняли запрет на провоз ноутбуков в самолётах

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В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Фото: © РИА Новости/Александр Штоль 

Первоначально он применялся к 10 крупным международным аэропортам в арабских странах.

США полностью отменили запрет на пронос ноутбуков и других крупных электронных устройств в салоны самолётов, совершающих рейсы в Соединённые Штаты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Министерства национальной безопасности.

По данным СМИ, американские власти пришли к выводу, что авиакомпании, летающие в США, и крупные аэропорты усилили меры безопасности, в том числе в вопросе проверки электроники.

Напомним, запрет был введён американскими властями в марте текущего года, первоначально он применялся к 10 крупным аэропортам в Иордании, Египте, Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Марокко, Катаре.

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