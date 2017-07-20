Документ о полёте Гагарина и сумка Армстронга с лунной пылью ушли с молотка

Оригинал документа о полёте в космос первого человека был продан за 47,5 тысячи долларов, мешочек с грунтом, собранным на спутнике Земли, — за 1,8 млн долларов.

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's, приуроченном к 48-й годовщине высадки на Луну космического корабля Apollo 11, продали мешочек с лунной пылью. Об этом сообщает NBC News. Мешок принадлежал американскому астронавту Нилу Армстронгу.

Имя покупателя пока не называется. Известно, что лот ушёл с молотка за 1,8 млн долларов. Ранее организаторы аукциона предполагали, что сумка Армстронга будет продана за сумму от двух до четырёх миллионов долларов.

— Мы считаем, что этот артефакт принадлежит американскому народу и должен быть выставлен на всеобщее обозрение. Он не должен принадлежать какому-то определённому человеку, — прокомментировали итог аукциона в NASA.

Во время пребывания на поверхности Луны Нил Армстронг использовал выставленный мешок для доставки на Землю первых образцов лунного грунта. Астронавт собрал около 500 грамм грунта и 12 фрагментов породы в пяти разных местах лунной поверхности. Как сообщают учёные, мешок должен был свести к минимуму возможный вред для экипажа, который представляли ранее не изученные образцы лунной породы.

Также на аукционе за сорок семь с половиной тысяч долларов продан оригинал документа о полёте в космос Юрия Гагарина. Всего на торги были выставлены 10 предметов, связанных с советской космической программой. Первоначальная стоимость документа о рекордном полёте советского космонавта составляла 50–80 тысяч долларов.