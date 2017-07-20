Более 40 подростков отравились под Калининградом

Читайте также

Более 40 подростков отравились под Калининградом

0

Массовое отравление произошло в посёлке Совхозный. В больницу попали около 40 человек, количество пострадавших уточняется. Происшествие произошло в жилом комплексе "Майский".

На место выехали специалисты Роспотребнадзора.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!