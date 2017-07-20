Более 40 подростков отравились под Калининградом

Массовое отравление произошло в посёлке Совхозный. В больницу попали около 40 человек, количество пострадавших уточняется. Происшествие произошло в жилом комплексе "Майский".
На место выехали специалисты Роспотребнадзора.
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