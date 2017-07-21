Трамп надеется, что "охота на ведьм" из-за расследования по РФ прекратится

Ранее американский президент заявил, что назвал нападки в свой адрес "крупнейшей охотой на ведьм" в истории американской политики.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что в скором времени "охота на ведьм", начатая в связи с расследованием "вмешательства" России в американские выборы, скоро закончится. Об этом заявила заместитель начальника пресс-службы Белого дома Сара Сандерс.

— Президент расстроен продолжающейся "охотой на ведьм" в связи с расследованием по России и ждёт, что это, наконец, придёт к логическому концу, — заявила пресс-секретарь.

Напомним, в США в адрес РФ неоднократно звучали обвинения в попытке "повлиять" на выборы, а также контактах избирательного штаба Трампа с Россией, при этом Вашингтон не привёл подтверждений "вмешательства РФ".