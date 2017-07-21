Скончался предполагаемый убийца режиссёра Пьера Паоло Пазолини

За зверское убийство итальянского кинематографиста Джузеппе Пелози был приговорен к почти десяти годам лишения свободы.

В Риме в возрасте 59 лет скончался Джузеппе Пелози по прозвищу Лягушка, осуждённый за убийство кинорежиссёра Пьера Паоло Пазолини. Пелози умер от рака в онкологическом отделении больницы "Джемелли", сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Пелози приговорили к девяти годам и семи месяцам лишения свободы за жестокую расправу над итальянским режиссёром в 1975 году. Изуродованное тело Пазолини обнаружили в луже крови на пляже недалеко от Рима. У режиссера обнаружили множественные переломы и повреждения внутренних органов. По данным судмедэкспертов, после смерти тело итальянца несколько раз переехал автомобиль.

Суд признал 17-летнего Джузеппе Пелози виновным в убийстве. Позже осуждённый признался, что был вынужден оговорить себя и что подлинными убийцами были трое неизвестных мужчин. Пелози был досрочно освобождён в 1983 году.