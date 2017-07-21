Судмедэксперты взяли образцы ДНК Дали для установления отцовства

По данным Reuters, результаты теста на установление отцовства будут известны через несколько недель.

Судмедэксперты приступили к сбору образцов ДНК художника-сюрреалиста Сальвадора Дали после эксгумации по требованию женщины, в течение многих лет пытающейся доказать, что она его дочь. Об этом сообщает Reuters.

Мария Пилар Абель родилась в 1956 году в родном городке художника на севере страны. По словам женщины, у её матери и Дали был роман.

Дали скончался в 1989 году в возрасте 84 лет, тело художника забальзамировал Нарцис Бардалет. По его словам, сбор образцов ДНК сюрреалиста может быть затруднён, поскольку бальзамирование, вероятно, повредило ядро клеток.

По словам специалистов, результаты теста будут известны через несколько недель.