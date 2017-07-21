TMZ: В день смерти Беннингтона у Linkin Park была запланирована фотосессия

У группы Linkin Park в четверг была запланирована фотосессия, сообщает TMZ.
По данным портала, съёмки должны были проходить в Голливуде спустя всего несколько часов после того, как исполнитель был найден мёртвым в собственном доме в Лос-Анджелесе.
Один из участников группы появился у дома Честера вскоре после приезда полиции. Он сказал, что должен был отвезти Честера на фотосъёмку и был "абсолютно шокирован" случившимся.
Напомним, ранее стало известно, что солист группы покончил с собой. По данным TMZ, домработница обнаружила его тело в спальне. Известно, что музыкант в момент совершения самоубийства находился дома один, его семья была в Аризоне.
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