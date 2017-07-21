В США в результате стрельбы во время похорон ранили трёх человек

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В США в результате стрельбы во время похорон ранили трёх человек

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Фото: © REUTERS/Joe Penney

По данным полиции, двое пострадавших получили ранения в живот и голову, третьему прострелили ногу.

В Индианаполисе во время похоронной процессии открылась стрельба. Как сообщает полиция, в ходе перестрелки три человека получили ранения. Инцидент произошёл на похоронах женщины, ставшей жертвой стрельбы утром в воскресенье, сообщает телеканал Fox 59.

По последним данным, два человека находятся в тяжёлом состоянии, о состоянии третьего пока не сообщается. Один из раненых — предполагаемый лидер местной наркотической банды.

— Этот город полон зла. Я просто скажу всем, у кого есть возможность уехать из Индианаполиса, уезжайте, — сообщил один из очевидцев перестрелки.

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