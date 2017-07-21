В Лос-Анджелесе авто врезалось в Starbucks, семь человек пострадали

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В Лос-Анджелесе авто врезалось в Starbucks, семь человек пострадали

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В районе Вэлли Глен в Лос-Анджелесе автомобиль врезался в Starbucks, согласно разным данным, пострадало шесть или семь человек, двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, остальным помощь была оказана на месте.

Как сообщается, машина врезалась в кафе после столкновения с другим авто.

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