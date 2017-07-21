В Лос-Анджелесе авто врезалось в Starbucks, семь человек пострадали

В районе Вэлли Глен в Лос-Анджелесе автомобиль врезался в Starbucks, согласно разным данным, пострадало шесть или семь человек, двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии, остальным помощь была оказана на месте.

UPDATE: 7 reported injured after two-car crash sends one vehicle into Starbucks in Valley Glenhttps://t.co/o5BZEc9dY4 pic.twitter.com/17CnMg9YYp — L.A. Daily News (@ladailynews) 20 июля 2017 г.

Как сообщается, машина врезалась в кафе после столкновения с другим авто.