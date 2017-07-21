Генпрокурор США Сешнс после критики Трампа заявил, что любит свою работу

Ранее президент США заявил, что не назначил бы Сешнса, знай он, что тот возьмёт самоотвод от расследования по "вмешательству" России в выборы.

Генпрокурор США и глава Минюста Джефф Сешнс ответил на критику президента Дональда Трампа признанием в любви к своей работе.

— Мы любим эту работу, мы любим это министерство, я планирую продолжать делать это, пока это уместно, — цитирует агентство Reuters слова генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Напомним, накануне президент США заявил, что никогда бы не назначил Джеффа Сешнса на пост генпрокурора страны, знай он о том, что Сешнс возьмёт самоотвод от расследования по "вмешательству" России в американские выборы. Дональд Трамп назвал такой шаг главы Минюста "очень нечестным по отношению к президенту".

— Сешнс никогда не должен был брать самоотвод, и если он собирался делать это, он должен был сказать мне перед тем, как устроился на работу, и я бы выбрал кого-то ещё, — заявил глава Белого дома.