В сенат внесена кандидатура Хантсмана на пост посла США в РФ

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В сенат внесена кандидатура Хантсмана на пост посла США в РФ

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Джон Хантсман. Фото: © REUTERS/Adam Hunge

Экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал решение выдвинуть Джона Хантсмана на эту должность прекрасным выбором.

Кандидатура Джона Хантсмана, выдвинутая на должность посла США в России, внесена в сенат, говорится в пресс-релизе Белого дома.

Ранее экс-глава американской дипмиссии США в РФ Майкл Макфол поздравил Хантсмана с выдвижением на пост и отметил, что он обладает большим политическим и дипломатическим опытом для работы в этой должности.

МИД РФ ранее также одобрил кандидатуру Хантсмана.

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