Число отравившихся под Калининградом возросло до 56

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Число отравившихся под Калининградом возросло до 56

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Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

Следственный комитет России начал проверку по факту массового пищевого отравления студентов в жилом комплексе "Майский". По последним данным, в больнице находятся 56 человек.

— По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина обратились 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсикоинфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области, — сообщили Лайфу в пресс-службе СУ СК по Калининградской области.

На место выехали специалисты Роспотребнадзора.

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