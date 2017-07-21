Число отравившихся под Калининградом возросло до 56

Следственный комитет России начал проверку по факту массового пищевого отравления студентов в жилом комплексе "Майский". По последним данным, в больнице находятся 56 человек.

— По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина обратились 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсикоинфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области, — сообщили Лайфу в пресс-службе СУ СК по Калининградской области.

На место выехали специалисты Роспотребнадзора.