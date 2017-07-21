Дом О. Джея Симпсона в Майами выставлен на продажу за $1,3 млн

Пока Симпсон мотал тюремный срок, дом был заложен и продан в 2014 году за 513 тысяч долларов.

Дом актёра и экс-игрока в американский футбол О. Джея Симпсона, который находится в тюрьме в штате Невада, выставлен на продажу за 1,3 млн долларов. Об этом сообщает TMZ.

Дом ранее был заложен с лишением права выкупа и продан в 2014 году за 513 тысяч долларов, пока Симпсон мотал тюремный срок. То есть актёру придётся выложить за жильё с четырьмя спальнями и четырьмя ванными чуть ли не в три раза больше, чем сумма, за которую оно ранее было продано, если он захочет его себе вернуть.

Напомним, 20 июля суд вынес решение об условно-досрочном освобождении для О. Джея Симпсона, на свободу он может выйти уже 1 октября.