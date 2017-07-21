Последняя запись солиста Linkin Park в "Твиттере" была о новом проекте

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Последняя запись солиста Linkin Park в "Твиттере" была о новом проекте

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Ранее в день гибели музыканта на официальном аккаунте рок-группы был опубликован новый клип — на песню Talking To Myself.

Солист рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон незадолго до смерти работал вместе с рэп-исполнителем Джорджем Уотски. Об этом свидетельствует последний ретвит Честера из аккаунта рэпера.

На фото вместе с Беннингтоном присутствует ещё один участник группы Майк Шинода. Сам Джордж Уотски, как и другие коллеги по музыкальной индустрии, прокомментировал новость о смерти фронтмена Linkin Park на своей странице в "Твиттере". По словам музыканта, он знал Беннингтона совсем мало, но отмечает, что у Честера было очень много музыки, которая останется после него.

Как сообщал Лайф, Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью 20 июля. Известного рок-музыканта нашли повешенным в его доме в Палос Вердесе в Лос-Анджелесе.

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