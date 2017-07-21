Экс-президент Бразилии Лула да Силва обжаловал решение суда об аресте имущества

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Экс-президент Бразилии Лула да Силва обжаловал решение суда об аресте имущества

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Фото: © REUTERS/Paulo Whitaker

Напомним, бывший глава государства был приговорён к 9,5 года заключения за коррупцию.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва обжаловал решение суда об аресте активов и имущества — трёх квартир, земельного участка и автомобилей , сообщает Globo.

Известно, что на четырёх замороженных банковских счетах да Силвы находится около 190 тысяч долларов.

Напомним, 12 июля да Силву приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы по обвинению в "пассивной коррупции и отмывании денег".

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