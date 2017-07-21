После землетрясения в Турции затопило прибрежные отели

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 у берегов Турции вызвало подтопление прибрежных отелей и возникновение трещин в зданиях. Однако, по словам губернатора провинции Мугла, которая оказалась ближе всего к эпицентру, серьёзных разрушений нет.
Geçmiş olsun Muğla ,Bodrum,İzmir,Aydin— Eylem Denizci (@eylemdenizci) 20 июля 2017 г.
Geçmiş olsun Ege#Deprem pic.twitter.com/SqI6atruJC
СМИ сообщают о панике среди туристов и публикуют фото подтопленных отелей, расположенных на первой береговой линии. Также, по данным очевидцев, на ряде зданий появились трещины, в некоторых районах произошли сбои в подаче электричества.
Bodrum'da denizin yükseleceği paniğiyle insanlar kaçıyor. #deprem pic.twitter.com/7aLWdSs60A— Cenk (@cnkblg) 20 июля 2017 г.
— По предварительным данным, разрушительных последствий в Мугле и в целом по провинции нет. Мы продолжаем собирать информацию. Электричество есть, связь работает, — заявила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек в эфире турецкого телеканала NTV.
По её словам, также несколько человек получили незначительные травмы.
Напомним, в 1.31 у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 12 км от курортного города Бодрум на юго-западе страны.
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