Linkin Park сменила фото в соцсетях группы в память о Беннингтоне

Как сообщалось ранее, в день смерти певца у коллектива была запланирована фотосессия.

Linkin Park в память о своём фронтмене Честере Беннингтоне поставила его фотографию во всех официальных аккаунтах группы в соцсетях.

На аватаре профилей команды в "твиттере", "инстаграме" и "фейсбуке" стоит изображение Честера в окружении поклонников.

Напомним, накануне стало известно, что Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Музыканта обнаружила его домработница. Как сообщает TMZ, в момент суицида исполнитель находился дома один, его семья была в отъезде в Аризоне.

Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день рождения Криса Корнелла, который покончил с собой в мае. Музыкантов связывала крепкая дружба.

Коллеги музыканта по сцене выразили соболезнования семье и поклонникам певца.