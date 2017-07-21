Linkin Park сменила фото в соцсетях группы в память о Беннингтоне

Linkin Park в память о своём фронтмене Честере Беннингтоне поставила его фотографию во всех официальных аккаунтах группы в соцсетях.
20 июля 2017 г.
На аватаре профилей команды в "твиттере", "инстаграме" и "фейсбуке" стоит изображение Честера в окружении поклонников.
Напомним, накануне стало известно, что Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством. Музыканта обнаружила его домработница. Как сообщает TMZ, в момент суицида исполнитель находился дома один, его семья была в отъезде в Аризоне.
Честер Беннингтон свёл счёты с жизнью в день рождения Криса Корнелла, который покончил с собой в мае. Музыкантов связывала крепкая дружба.
Коллеги музыканта по сцене выразили соболезнования семье и поклонникам певца.
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