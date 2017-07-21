Одержимый фанат Кармен Электры собрал досье на модель и её семью

В блокноте задержанного обнаружили личные данные знаменитости и её близких: от адресов до личной переписки.

Полиция задержала настойчивого поклонника американской модели и актрисы Кармен Электры, у которого обнаружила блокнот с личными данными на знаменитость и её близких. Об этом сообщает TMZ.

Дэниэла Леблана удалось поймать, когда он в очередной раз следил за домом Электры. Один из помощников звезды обратился в полицию, когда Леблан решил спросить у него, живёт ли в доме Кармен Электра.

Во время задержания у назойливого фаната оказалась записная книжка, содержащая огромное количество личных данных Электры, её семьи, друзей и сотрудников: номера телефонов, адреса, даты рождения, электронные письма. Леблан заявил стражам порядка, что когда-то был мужем Кармен Электры.

По словам задержанного, ему пришлось заплатить за некоторую информацию, потому что он безумно влюблён и собирается жениться на Кармен. Полиция задержала Леблана на 72 часа, чтобы провести психиатрическую проверку.

Сама Кармен Электра потребовала, чтобы Леблану выписали запрет, согласно которому он должен находиться от неё на расстоянии почти 100 метров и прекратить всякого рода преследования.