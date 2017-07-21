Американский генерал назвал российско-белорусские учения "троянским конём"

Бен Ходжес заявил, что союзники США в Европе будут пристально следить за российской техникой, доставленной в Республику Беларусь для манёвров.

Союзники США в Восточной Европе обеспокоены тем, что запланированные на сентябрь российско-белорусские учения "Запад-2017" могут стать "троянским конём". Об этом в интервью Reuters заявил командующий сухопутными войсками ВС США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его мнению, РФ может использовать эти манёвры как повод, чтобы оставить вооружение в Белоруссии.

— Люди обеспокоены, что это троянский конь. Они говорят: "Мы просто проводим учения", а потом неожиданно перемещают весь контингент и силы, — отметил Ходжес.

Он не приводит никаких доказательств в пользу своей точки зрения. Однако генерал надеется, что открытость Москвы по поводу масштабов запланированных учений поможет успокоить страны Восточной Европы.