Греческие СМИ сообщили о гибели двух человек на острове Кос из-за землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы в 1:31 у берегов Турции, но в стране заявили лишь о нескольких пострадавших.

Греческие СМИ сообщили о гибели двух человек на острове Кос в результате мощного землетрясения, которое произошло ночью в Эгейском море. По их данным, также многие получили травмы.

Пока ущерб не оценён, на место выехали спасатели. Также известно, что запрошена помощь у Афин.

Как сообщал Лайф, в 1:31 в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в 12 км от курортного города Бодрум на юго-западе Турции. Подземные толчки также ощущались в Греции.

В Турции заявили о незначительных разрушениях, подтоплениях в отелях и трещинах на зданиях, несколько человек получили лёгкие травмы из-за паники.