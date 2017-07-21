Дублёр Рут Уилсон подала в суд из-за прозвища и увольнения за цвет волос

По словам женщины, вместо того чтобы извиниться за публичное унижение, ей пригрозили увольнением.

Дублёр британской актрисы Рут Уилсон в сериале "Любовники" подала в суд на телеканал Showtime за публичные унижения в её адрес и последующее увольнение. Об этом сообщает TMZ.

Эшлинн Александер сообщила, что её уволили после того, как она пожаловалась на своего рода сексуальные домогательства. По словам женщины, ассистент режиссёра разместил документ о съёмках, в котором она была записана как "секс-дублёрша Эллисон". Это было обусловлено тем, что Эллисон Бейли, героиня Уилсон, часто появляется в сериале обнажённой.

Александер также сообщила, что, когда она попросила сотрудника съёмочной группы извиниться, тот заявил, что дублёра легко заменить. Через неделю её уволили. Сотрудники телеканала объяснили своё решение тем, что Эшлинн пришлось уволить из-за того, что она носила парик, который по цвету немного отличался от волос Уилсон.

В Showtime отказались от комментариев по поводу иска Эшлинн Александер в их адрес.