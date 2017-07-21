Маккейн считает, что прекращение поддержки оппозиции в САР "сыграет на руку РФ"

Сенатор также назвал решение американского президента безответственным и недальновидным.

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что прекращение поддержки сирийский оппозиции со стороны США "сыграет на руку" России.

Напомним, накануне появилась информация, что президент США Дональд Трамп намеревается закрыть программу ЦРУ по обучению и вооружению оппозиции.

— Идти на любые уступки России и отказываться от обстоятельной программы по Сирии — просто безответственно и недальновидно. Администрации ещё предстоит сформулировать своё видение ситуации в Сирии после разгрома там ИГИЛ*, не говоря уже о комплексном подходе к Ближнему Востоку, — заявил Маккейн.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.