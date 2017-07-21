CNN: Семья Кушнера использует его должность для развития своего бизнеса

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CNN: Семья Кушнера использует его должность для развития своего бизнеса

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Старший советник Трампа Джаред Кушнер. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Родственники зятя президента в презентациях для китайской аудитории называют себя тяжеловесами в сфере недвижимости и напоминают о своём знаменитом родственнике в Белом доме.

Работа зятя президента США Джареда Кушнера в качестве его советника используется для привлечения китайских инвесторов в бизнес его семьи, сообщает CNN.

По данным телеканала, родственники Кушнера по-прежнему упоминают его имя в своих презентациях, рассчитанных на китайскую аудиторию. Конкретно о зяте президента предприниматели отзываются как о "мистере совершенство чуть за 30".

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