CNN: Семья Кушнера использует его должность для развития своего бизнеса

Родственники зятя президента в презентациях для китайской аудитории называют себя тяжеловесами в сфере недвижимости и напоминают о своём знаменитом родственнике в Белом доме.

Работа зятя президента США Джареда Кушнера в качестве его советника используется для привлечения китайских инвесторов в бизнес его семьи, сообщает CNN.

По данным телеканала, родственники Кушнера по-прежнему упоминают его имя в своих презентациях, рассчитанных на китайскую аудиторию. Конкретно о зяте президента предприниматели отзываются как о "мистере совершенство чуть за 30".