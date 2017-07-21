"Многодетная" медведица с выводком попала в фотоловушку приморского нацпарка

Кадры были сделаны в марте этого года, на них — мама-медведица и сразу пять её детёнышей, что является большой редкостью.

Многодетную мать-медведицу и её детёнышей сняли камеры национального парка "Земля леопарда" в Приморье. Сотрудники заповедника отмечают, что такой выводок — сразу пять медвежат — является рекордным.

Столько у одной медведицы рождается очень редко, а для Приморского края это первая замеченная людьми медвежья семья сразу с пятью детёнышами.

Мишки попали на видео в северной части нацпарка у границы с Китаем.

Одна из камер сняла видео и сделала несколько снимков, в том числе селфи с самым любопытным медвежонком.